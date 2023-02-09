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США впервые совместно с Британией ввели санкции против хакеров из РФ

  • 9.02.2023, 23:45
США впервые совместно с Британией ввели санкции против хакеров из РФ

Они заразили миллионы компьютеров по всему миру.

Власти США в координации с Великобританией ввели санкции против семи киберпреступников из России. Об этом говорится в сообщениях американского Минфина и британского правительства.

Под санкции попали российские хакеры:

Валентин Карягин (псевдоним «Глобус»),

Максим Михайлов («Багет» и «MaxMS76»),

Дмитрий Плешевский («Исильдур»),

Михаил Искрицкий («Тропа»),

Виталий Ковалев («Бен», «Бентли»),

Иван Вахромеев («Гриб», «ivanalert»),

Валерий Седлецкий («Стрикс»).

США предпринимают совместные действия с Великобританией для борьбы с российскими киберпреступниками, приводятся в сообщении Минфина США слова заместитель госсекретаря Брайан Э. Нельсона. По его словам, попавшие под санкции хакеры — «киберпреступники» из группировки Trickbot Group. Они стремятся атаковать критически важную инфраструктуру, нацеливаются на американские компании и используют международную финансовую систему, заявил Нельсон.

По данным Минфина США, эти хакеры создали трояны Dyre и Trickbot, которые используют для кражи финансовых данных. Они заразили миллионы компьютеров по всему миру, в том числе принадлежащие компаниям США. А во время пандемии COVID-19 российские хакеры атаковали больницы в США. Под нападением хакеров оказались, например, три медицинских учреждения в Миннесоте, где была нарушена работа компьютеров и телефонов.

Кроме того, Вашингтон утверждает, что хакерры из Trickbot Group связаны с российскими спецслужбами. Их цели в 2020 году соответствовали тем, которые ранее стояли перед разведывательными службами России, говорится в сообщении Минфина.

Введенные санкции заблокируют имущество хакеров в США, а также запретят американским компаниям и физлицам проводить с ними какие-либо операции.

По данным британского правительства, что семеро россиян создали программы-вымогатели Conti и Ryuk. Национальное криминальное агентство нашло примерно 149 жертв этих программ на территории Великобритании. Нанесенный ими ущерб приблизительно оценивается в 27 млн фунтов стерлингов.

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