Аккаунт пропагандистов телеканала «Беларусь 5» в YouTube взломали

Аккаунт пропагандистов телеканала «Беларусь 5» в YouTube взломали2
- 1.03.2023, 9:23
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Название поменяли на Tesla.
Страницу телеканала «Беларусь 5» в YouTube, вероятно, взломали. Об этом сообщило издание «Трибуна».
Изначально на странице телеканала поменяли название на Tesla и разместили соответствующий аватар. Записи передач «Беларусь 5» удалены не были.
Позже канал и вовсе стал недоступен.
«Беларусь 5» — пропагандистский спортивный государственный телеканал, входит в холдинг «Белтелерадиокомпания».