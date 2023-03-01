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Аккаунт пропагандистов телеканала «Беларусь 5» в YouTube взломали

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  • 1.03.2023, 9:23
  • 2,414
Аккаунт пропагандистов телеканала «Беларусь 5» в YouTube взломали

Название поменяли на Tesla.

Страницу телеканала «Беларусь 5» в YouTube, вероятно, взломали. Об этом сообщило издание «Трибуна».

Изначально на странице телеканала поменяли название на Tesla и разместили соответствующий аватар. Записи передач «Беларусь 5» удалены не были.

Позже канал и вовсе стал недоступен.

«Беларусь 5» — пропагандистский спортивный государственный телеканал, входит в холдинг «Белтелерадиокомпания».

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