Взбунтовавшихся иркутских «мобиков» бросили на штурм укрепрайона

Взбунтовавшихся иркутских «мобиков» бросили на штурм укрепрайона8
- 1.03.2023, 10:24
- 6,150
До этого военные трижды жаловались Путину на свое командование.
Иркутских мобилизованных из полка 1439, которые несколько раз жаловались президенту России Владимиру Путину на угрозы со стороны командования самопровозглашенной «ДНР», 1 марта отправили на штурм Авдеевского укрепрайона. Об этом сообщил проект «Люди Байкала» со ссылкой на самих военнослужащих и их родственников.
«Отправили 1 и 2 батальон, — рассказали военные. — Мы ждали перевода [в тероборону], но нас никуда не переводят».
В начале и конце февраля иркутские военнослужащие из полка 1439 записали два видеообращения к Владимиру Путину и губернатору Иркутской области
26 февраля Игорь Кобзев пообещал, что «в ближайшее время ребята переведут к новому месту службы». В своем Telegram-канале он заверил, что держит ситуацию на контроле.
— Вообще ничего не изменилось, хотя мы очень надеялись, — сообщили иркутские мобилизованные в ночь накануне штурма.