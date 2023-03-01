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Взбунтовавшихся иркутских «мобиков» бросили на штурм укрепрайона

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  • 1.03.2023, 10:24
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Взбунтовавшихся иркутских «мобиков» бросили на штурм укрепрайона
иллюстрационное фото

До этого военные трижды жаловались Путину на свое командование.

Иркутских мобилизованных из полка 1439, которые несколько раз жаловались президенту России Владимиру Путину на угрозы со стороны командования самопровозглашенной «ДНР», 1 марта отправили на штурм Авдеевского укрепрайона. Об этом сообщил проект «Люди Байкала» со ссылкой на самих военнослужащих и их родственников.

«Отправили 1 и 2 батальон, — рассказали военные. — Мы ждали перевода [в тероборону], но нас никуда не переводят».

В начале и конце февраля иркутские военнослужащие из полка 1439 записали два видеообращения к Владимиру Путину и губернатору Иркутской области . Мобилизованные заявили о «беззаконных и преступных приказах командования», которое сформировало из них штурмовые подразделения и отправило «на убой». Третье обращение военных их жены отправили в онлайн-приемную Главной военной прокуратуры РФ.

26 февраля Игорь Кобзев пообещал, что «в ближайшее время ребята переведут к новому месту службы». В своем Telegram-канале он заверил, что держит ситуацию на контроле.

— Вообще ничего не изменилось, хотя мы очень надеялись, — сообщили иркутские мобилизованные в ночь накануне штурма.

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