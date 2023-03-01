Нефтегазовые доходы России рухнули на 40%
- 1.03.2023, 11:43
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Санкции Запада достигли цели.
На фоне массовых антироссийских санкций, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину, агрессор в январе 2023 года потерял почти 40% своих доходов от экспорта нефти и газа.
Как говорится в заявлении Международного энергетического агентства, доходы агрессора от экспорта нефти и газа в январе составили $18,5 млрд, что на 38% меньше, чем $30 млрд, которые Москва получила в январе 2022 года, сообщает Reuters.
Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что меры Запада, направленные против экспорта российских энергоносителей, достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов РФ от экспорта нефти и газа.
«Мы ожидаем, что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутыми в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», — сказал Бироль.
В 2022 году РФ получила за счет экспорта нефти и газа около 11,6 трлн руб. ($154,68 млрд).