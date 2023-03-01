Полковник ВСУ об атаке дронов: Всё, счастливая жизнь россиян закончена 1.03.2023, 15:27

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Роман Свитан

Фото: «Главред»

Закрыться от БПЛА им абсолютно нечем.

Вчера Россию массово атаковали дроны. Беспилотники долетели до Подмосковья и Ленинградской области. Почему не сработали российские силы ПВО?

Этот вопрос сайт Charter97.org задал полковнику запаса Вооруженных сил Украины, летчику-инструктору Роману Свитану.

— Беспилотники летели по периметру боевого радиуса где-то километров 600-700, а то и всю тысячу. Дело в том, что нет у России системы ПВО и априори быть не может. Любая система ПВО соткана из зенитно-ракетных комплексов с определенной дальностью, высотами поражения, скоростью реакций. Из комплексов выстраивается многоэшелонированная система обороны.

Какие-то комплексы ловят высокоскоростные и низколетящие цели, какие-то низкоскоростные и высоколетящие, какие-то высотные, баллистические. Нужны десятки тысяч комплексов, чтобы полностью закрыть российскую территорию. Никто этого никогда не делал ни при СССР, ни в России. Больше скажу, этого невозможно сделать, даже если вся Россия начнет выпускать зенитно-ракетные комплексы и ракеты. Нельзя объять необъятное. Россия в этом смысле ущербная страна. Такую большую территорию закрыть от беспилотников просто невозможно.

Системами ЗРК закрываются точечные комплексы: объекты критической или военной инфраструктуры. Очевидно, что ЗРК на всех не хватает. Подчеркну, так как у России нет общей системы ПВО, то она есть точечная. Проложить маршрут для самолета беспилотника, обойдя эти точки, очень легко.

Как только у украинцев появились средства поражения, которые могут долететь до военных объектов и поразить их, эти средства стали использовать. Поставлено уже серийное производство этих беспилотников. Закрыться от них россиянам абсолютно нечем. Нет такого механизма — слишком большая территория.

— Расскажите подробнее об этих беспилотниках.

— Их много. Как минимум семь презентовал только украинский министр обороны. Скажу, что если презентовали семь, то значит, что их количество нужно умножить на два. Выходит, что их полтора десятка.

Если судить по фотографиям обломков сбитых беспилотников, которые показали россияне, то это был UJ-22. Стандартная самолетная схема, размах крыльев — больше трех метров, его практически не видно, собран из пластика. Движок двухтактный, с собой он может нести где-то как минимум килограмм 20 взрывчатки. Это либо мины, либо снаряды.

Куда он может дойти — зависит от того, сколько в него зальют топлива. Он в принципе больше 1000 км в одну сторону может дойти. Боевой радиус с возвратом — 500-700 км. Беспилотник может дойти, разгрузиться и вернуться обратно. Скорость у него как раз такая, что ни один спутник его не обрежет, где-то 100 км/ч.

Это я описал один из тех, что показали россияне. Есть еще полтора десятка такого же плана беспилотников с большой и меньшей дальностью. Есть беспилотники и на 100-200 км с прямым управлением и без связи со спутником. Они будут работать на ближнем «театре» по тому же Белгороду, Курску, Брянску, Ростову. Все, счастливая жизнь россиян закончилась.

— Могут ли подобные неизвестные БПЛА появиться над российскими объектами на территории Беларуси?

— Однозначно, что могут. Только вот проблема в том, что в Беларуси все российские военные объекты прикрыты системами ПВО. Причем, мощно прикрыты, туда подтянули «Триумфы». Если мы знаем, что в «Мачулищах» стоит С-300 «Триумф», то нет смысла туда отправлять беспилотник. Они его собьют.

Значит, туда нужно отправить партизан, которые или из ручного противотанкового гранатомета, или Javelin, или с Switchblade подорвут самолетик.

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