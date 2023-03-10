Впервые в истории: Си Цзиньпин в третий раз стал главой Китая

Впервые в истории: Си Цзиньпин в третий раз стал главой Китая13
- 10.03.2023, 8:05
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Председателя КНР «переизбрали» единогласно.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя Китайской народной республики, сообщает Xinhua.
Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем страны, избранным на третий срок, который продлится пять лет.
Также его единогласным решением переизбрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) КНР.
В голосовании приняли участие 2952 человека.
Переизбрание Си Цзиньпина стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.
Си Цзиньпину 69 лет. Он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, был избран председателем КНР в 2013 и 2018 годах. В 2017 и 2022 годах переизбирался генсеком ЦК Компартии.