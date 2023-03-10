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Впервые в истории: Си Цзиньпин в третий раз стал главой Китая

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  • 10.03.2023, 8:05
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Впервые в истории: Си Цзиньпин в третий раз стал главой Китая

Председателя КНР «переизбрали» единогласно.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя Китайской народной республики, сообщает Xinhua.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем страны, избранным на третий срок, который продлится пять лет.

Также его единогласным решением переизбрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

В голосовании приняли участие 2952 человека.

Переизбрание Си Цзиньпина стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

Си Цзиньпину 69 лет. Он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, был избран председателем КНР в 2013 и 2018 годах. В 2017 и 2022 годах переизбирался генсеком ЦК Компартии.

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