Впервые в истории: Си Цзиньпин в третий раз стал главой Китая 13 10.03.2023, 8:05

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Председателя КНР «переизбрали» единогласно.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя Китайской народной республики, сообщает Xinhua.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем страны, избранным на третий срок, который продлится пять лет.

Также его единогласным решением переизбрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

В голосовании приняли участие 2952 человека.

Переизбрание Си Цзиньпина стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

Си Цзиньпину 69 лет. Он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая в 2012 году, был избран председателем КНР в 2013 и 2018 годах. В 2017 и 2022 годах переизбирался генсеком ЦК Компартии.

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