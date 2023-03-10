«Фильмы пропагандистов об атаке в Мачулищах не вызывают ничего, кроме смеха» 1 10.03.2023, 14:43

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Фото: Maxar

Лукашенко на 100% напуган белорусскими добровольцами, которые воюют на стороне Украины.

В интервью «Ліга.net» посол Украины в Беларуси Игорь Кизим прокомментировал подрыв российского самолета А-50 в Мачулищах и страх белорусских властей перед белорусскими добровольцами.

Посол Украины говорит, что пока детали событий в Мачулищах не известны, нужно подождать несколько дней. Судить о событии по пропагандистскому фильму не стоит. «Такие фильмы не вызывают ничего, кроме смеха», — говорит он.

«Это все преподносится как достижение спецслужб. Они должны что-то делать, доказывать свою полезность. Все построено на том, что спецслужбы сегодня имеют основной голос в белорусской политике», — сказал Кизим.

По словам посла Украины, получается странное дело: российский самолет был поврежден при нападении с территории Беларуси. В Чикагской конвенции военные воздушные суда имеют принцип экстерриториальности — фактически этот самолет является территорией России, и с территории Беларуси произошло нападение на территорию России. Если пользоваться логикой белорусского руководства, которое обвиняет в диверсии украинцев, то у тех есть на это право — это удар по России.

На вопрос, есть ли на самом деле партизанское движение в Беларуси, Кизим отвечает: «оппозиция и какие-то партизаны есть. Это правда. Если Лукашенко дал поручение искать и наказывать всех, то они на самом деле есть».

Он говорит, что белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, пугают белорусские власти.

«На 100% пугают. Лукашенко неоднократно говорил, что все о них известно, их поймают и посадят. Что касается поддержки в обществе, то сказать сложно.

В условиях террора против населения людям трудно высказать свое мнение. Но в общении с обычными гражданами Беларуси я чувствую поддержку Украины. Она негласная», — говорит Кизим.

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