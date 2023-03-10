Высшее военное командование Украины преклонило колено перед погибшим героем «Да Винчи»
- 10.03.2023, 18:45
Фотофакт.
Сегодня в Киеве прощаются с погибшим Героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным «Да Винчи».
Высшее военное командование Украины — главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, глава Минобороны Алексей Резников, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов — преклонили колено перед погибшим бойцом
Как писал сайт Charter97.org, легендарный украинский защитник, командир 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Дмитрий Коцюбайло (позывной «Да Винчи») погиб 7 марта под Бахмутом.