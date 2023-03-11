УПЦ Московского патриархата до конца марта должна покинуть Киево-Печерскую лавру 11.03.2023, 1:15

Монахи и служители должны покинуть все помещения, которые арендуют.

Монахи и служители Украинской Православной Церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Министр сообщил, что договор на безвозмездное пользование УПЦ Киево-Печерской лаврой разрывается с 29 марта 2023 года, и это касается всех помещений, которые УПЦ в Лавре арендует.

Поскольку Киево-Печерская лавра является собственностью украинского государства, то выселение оттуда УПЦ делается на основании выводов межведомственной рабочей группы, которая в ходе своей работы установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственным имуществом.

Ткаченко сообщил, что с 11 марта будут работать созданные заповедником «Киевско-Печерская лавра» рабочие группы по инвентаризации имущества и обследованию технического состояния зданий и сооружений.

Украинская православная церковь Московского патриархата много лет безвозмездно занимала помещение Киево-Печерской лавры, на Печерских холмах располагается ее мужской монастырь. Последний договор относительно этого был заключен во время президентства Виктора Януковича, 19 июля 2013 года.

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