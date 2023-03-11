«Лукашенко неожиданно упал и начал биться в конвульсиях» 6 11.03.2023, 9:25

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Малоизвестный факт из истории болезни диктатора.

Перед призывом в армию Александр Лукашенко короткое время был пациентом Могилевской психиатрической больницы, где ему ставился диагноз эпилепсия. Об этом ранее сообщал сайт Charter97.org. Здание больницы снесли как только Лукашенко пришел к власти.

Политолог Дмитрий Болкунец обратил в связи с этим внимание на один малоизвестный факт:

— Но вот один случай мало кто знает. Дело было в середине 90-х в рабочем кабинете на Карла Маркса. По рассказам очевидцев Лукашенко неожиданно упал, начал биться в конвульсиях, на губах появилась пена. Это был очевидный приступ эпилепсии. Прибежал врач, что-то вкололи. Всех посетителей вывели из кабинета. Тогда причиной явилось эмоциональное перевозбуждение.

«Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических, неврологических, неинфекционных заболеваний человека. Четвертое по распространенности неврологическое расстройство. По всему миру насчитывается около 70 миллионов человек с активной эпилепсией», — отмечает политолог.

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