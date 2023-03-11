Ученые выяснили, почему женатые мужчины считают чужих жен более привлекательными 5 11.03.2023, 10:09

4,494

Названы три причины.

Ученых заинтересовал тот факт, что женатым мужчинам чужие жены кажутся привлекательнее своих, пишет Times Of India.

Эксперты попробовали разобраться, что является причиной этого интересного феномена.

«Как бы там ни было, но мы вынуждены признать: да, мы заглядываем на чужих жен. Даже тогда, когда собственные потрясающе красивы», — пишет издание.

Ученые назвали причины, почему мужчины часто считают чужих жен более привлекательными.

1. Недостаточно удовлетворены

Преданный мужчина позволяет своим глазам бродить вокруг, когда он недоволен своей супружеской жизнью. Это недовольство обычно возникает, когда между мужем и женой меньшее общение и взаимопонимание. Это недовольство растет настолько, что он пытается найти удовольствие, любуясь другими женщинами. Это может стать причиной измены.

2. Поклонник экспериментов

Женатый мужчина заглядывает на других замужних женщин, когда хочется экспериментировать. Мужчины любят пробовать что-то новое. Неудивительно, что подобные ощущения они могут стремиться испытывать в коммуникации с женщинами. Это дает чувство молодости, свободы и беззаботности.

3. Сравнивает себя с другими

Мужчины, заглядывающиеся на жен других мужчин, делают это, возможно, потому, что им кажется, что на той стороне трава зеленее. Они пытаются сравнить свою супружескую жизнь с другими. И им часто может казаться, что чужая жена привлекательнее своей. Такие сравнения возникают, когда между двумя партнерами не хватает доверия, любви и сострадания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».