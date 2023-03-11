Как часто нужно подкачивать и проверять давление в шинах авто весной? 2 11.03.2023, 17:01

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Автомобилистам на заметку.

От правильного давления в шинах зависит управляемость транспортного средства. Спускающее колесо может привести к резкой потере давления при проезде крупных ям. Как следствие, есть риск возникновения ДТП, пишут «АиФ».

Как проверить шины?

Срок службы автомобильных зимних колес определен в 7-8 лет, однако при эксплуатации в условиях сложного климата критические разрушения резины могут наступить уже по истечении 3-5 лет. Большое количество химических реагентов, загрязненные дороги, масляное и химическое загрязнение приводят к стремительному сокращению срока службы колес. Частые переходы температуры через ноль градусов негативно сказываются на состоянии поверхностного слоя покрышки и приводят к появлению глубоких трещин.

Кроме того, светлых дней становится больше, солнце активнее нагревает поверхность асфальта, и температурный режим работы колес изменяется. Покрышки то разогреваются, то остывают, из-за чего при возрастном нарушении эластичности появившиеся трещины увеличиваются в размерах. Через внутренние повреждения постепенно начинает просачиваться воздух.

Потеря давления может быть и из-за плохого прилегания закраины покрышки к диску. Поэтому колеса необходимо проверять ежедневно перед выездом на дороги. Сделать это можно постукиванием ногой или кулаком по боковине покрышки. Если звук и сопротивление удару разнятся, то потребуется взять в руки манометр и проверить давление более точно.

Как правильно подкачивать шины?

Чтобы посмотреть нормативы давления в шинах, необходимо найти специальную табличку, расположенную на стойке кузова. Если открыть дверь, то можно увидеть ее в нижней части проема. Обычно ее устанавливают со стороны водителя. Иногда табличку с выпиской из спецификации устанавливают на тыльной стороне лючка бензобака.

Как правило, на автомобилях с размерностью колес R15 шины необходимо накачивать до 2,1-2,2 бара. Одна атмосфера равна одному бару (Вar), или 100 килопаскалей (kPa). Задние колеса накачиваются в зависимости от нагрузки. Если автомобиль полностью загружен и в нем передвигается 5 человек, то нормативное давление возрастает до 2,5 бара. При меньшем количестве пассажиров колеса R15 требуют давления в 2,2 бара.

Для колес размерностью R16 необходимо держать немного повышенное давление. При максимальном количестве пассажиров и груза давление в шинах доводят до 2,3-2,4 бара.

Низкопрофильные покрышки больших диаметров — R17, R18, R19 с высотой профиля в 50 и менее процентов требуют гораздо большего давления. Обычно их ставят на полноприводные кроссоверы. Даже при низкой загрузке такие шины необходимо доводить до давления в 2,5 бара. Причем на ведущих колесах должно быть давление немного выше, чем на свободных инерционных колесах.

На полноприводных автомобилях, где приоритет тяги отдан задней оси, необходимо задние ведущие колеса накачивать примерно на 0,3 бара больше, чем передние покрышки. Тем самым задние колеса могут доводиться и до 2,7 бара. Это применимо к кроссоверам и седанам BMW, Audi, Mercedes и др. премиальных марок.

Максимально допустимое значение давления в шине можно посмотреть на самом колесе. Цифровой код, содержащий максимально допустимое давление для шины, указывается на боковине рядом с маркировкой скорости. Однако эти данные выражают только стойкость шины, без учета технических характеристик машины и ее веса.

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