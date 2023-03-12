Как ускорить зарядку телефона без вреда для батареи: простые трюки 12.03.2023, 14:26

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Достаточно лишь выполнить эти пять несложных рекомендаций.

Есть множество лайфхаков как правильно заряжать смартфон, но не так много советов как зарядить батарею быстрее. В современных реалиях не всегда есть возможность выделить достаточно времени на зарядку мобильного телефона, а хотелось бы ускорить этот процесс.

Применяя простые правила и маленькие хитрости, можно значительно ускорить процесс зарядки смартфона, не «угробив» при этом батарею, пишет УНИАН.

Как сделать так, чтобы смартфон заряжался быстрее

Переведите телефон в режим полета. При его активации телефон отключается от сотовой сети и перестает выполнять другие задачи, которые могут использовать батарею, такие как поиск сетей Wi-Fi и GPS. Когда телефон не выполняет эти дополнительные задачи, батарея может заряжаться быстрее, так как ее энергия направляется только на зарядку.

Закройте все приложения. Приложения, работающие в фоновом режиме, все равно продолжают потреблять энергию, даже когда пользователь не активно взаимодействует с ними. При этом зарядка батареи происходит медленнее, так как часть энергии тратится на поддержание работы этих приложений

Заряжайте от розетки. Смартфон обычно заряжается быстрее от розетки, чем от USB-порта на компьютере. Это связано с количеством тока, который может получать телефон.

Функция быстрой зарядки. Если ваш телефон поддерживает быструю зарядку, то используйте соответствующее зарядное устройство и кабель. Быстрая зарядка обычно использует более высокий уровень мощности, чем стандартная зарядка, что позволяет заряжать устройство быстрее. Кроме того, быстрая зарядка может быть "умной", то есть адаптироваться к конкретному устройству и определять оптимальный уровень зарядки для максимальной эффективности и безопасности зарядки.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Устройство тратит часть энергии на выполнение задач, что снижает скорость зарядки. Кроме того, это может негативно сказаться на качестве заряда и сроке службы батареи в перспективе.

Также для зарядки всегда используйте «родной» кабель, который был в комплекте с телефоном или по крайней мере является его надежной заменой. Они имеют оптимальный уровень мощности и напряжения, соответствующий требованиям устройства, что позволяет заряжать устройство быстро и эффективно.

Следуя рекомендациям выше, можно легко ускорить процесс зарядки телефона без ущерба для батареи. Однако, не стоит забывать, что любая батарея телефона со временем изнашивается, и некоторая потеря ее емкости неизбежна.