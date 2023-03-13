Фильм «Навальный» получил премию «Оскар» 13.03.2023, 14:03

Вместе с режиссером награду получила семья российского оппозиционера.

Фильм канадского режиссера Дэниэла Роэра «Навальный» получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального «Новичком», его лечении и возвращении в Россию.

Режиссер во время награждения поблагодарил расследователей Христо Грозева и Марию Певчих, а также семью Алексея Навального — жену Юлию, дочь Дарью и сына Захара. Все они получали премию на сцене вместе с режиссером. «Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами», — сказал Роэр.

«Я бы хотел посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным по всему миру», — заявил режиссер.

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