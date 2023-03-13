«Оскар» становится «Хаймарсом» 13.03.2023, 15:26

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Александр Невзоров

Невзоров рассказал, как на вручении престижной кинопремии унизили Путина.

Оппозиционный российский журналист Александр Невзоров отметил, что присуждение «Оскара» картине канадского режиссера Дэниеля Роэра «Навальный» в номинации «Лучший документальный фильм» стало прекрасным гвоздем в мозг общественности - «физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз».

Главу Кремля, по сути, «опустили» в глазах всего мира, пишет Невзоров на своем телеграм-канале. Влияние этой премии огромно и повлекло мощный электрический разряд с правильным посылом.

«Путин намертво закреплен в головах как преступник, как злобный и трусливый отравитель, как позор человечества. Тут «Оскар» становится «Хаймарсом» невиданной мощи», - отметил Невзоров.

Отметим, новость о награждении фильма «Навальный» получила широкий резонанс в украинском обществе. При этом многие выразили недовольство по поводу отказа Зеленскому в выступлении на премии.

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