«Оскар» становится «Хаймарсом»
- 13.03.2023, 15:26
- 2,618
Невзоров рассказал, как на вручении престижной кинопремии унизили Путина.
Оппозиционный российский журналист Александр Невзоров отметил, что присуждение «Оскара» картине канадского режиссера Дэниеля Роэра «Навальный» в номинации «Лучший документальный фильм» стало прекрасным гвоздем в мозг общественности - «физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз».
Главу Кремля, по сути, «опустили» в глазах всего мира, пишет Невзоров на своем телеграм-канале. Влияние этой премии огромно и повлекло мощный электрический разряд с правильным посылом.
«Путин намертво закреплен в головах как преступник, как злобный и трусливый отравитель, как позор человечества. Тут «Оскар» становится «Хаймарсом» невиданной мощи», - отметил Невзоров.
Отметим, новость о награждении фильма «Навальный» получила широкий резонанс в украинском обществе. При этом многие выразили недовольство по поводу отказа Зеленскому в выступлении на премии.