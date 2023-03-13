Гаджет ASUS побил рекорд производительности Android-смартфонов 13.03.2023, 15:33

Когда телефон появится в продаже?

В базе популярного бенчмарка Geekbench, который используется для тестов современных флагманов, появились результаты тестов пока еще не анонсированного игрового смартфона ASUS ROG Phone 7D. Ожидается, что его покажут в третьем квартале этого года, пишет УНИАН.

Согласно базе, смартфон оборудован процессором Snapdragon 8 Gen 2 с частотой до 3,19 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением системы Android 13. К слову, прошлогодний ROG Phone 6D отличался от обычного ROG Phone 6 использованием чипа MediaTek вместо Qualcomm.

Протестированный смартфон набрал в Geekbench 2012 балла в однопоточном тесте – это первый раз, когда Android-смартфон сумел превысить отметку в 2000 баллов.

Ближайшим конкурентом является Samsung Galaxy S23 Ultra, который немного не дотягивает до этой отметки.

В многоядерном режиме ROG Phone 7D выдает не менее впечатляющие 5697 баллов против примерно 5200 у Galaxy S23 Ultra.

Впрочем, до новенького iPhone 14 Prо, который работает на базе платформы A16, Android-устройствам еще далеко с его 2500+ и 6500+ баллами соответственно.

ASUS ROG Phone – что нужно знать перед покупкой

ASUS обычно запускает два продукта игровой линейке ROG в год. Летом выходит обычный ROG Phone, а осенью устройства серии «D». Это одни из самых мощных и самых дорогих игровых смартфонов, доступных на рынке.

Вместе с тем смартфоны, на удивление, демонстрируют топовую автономность. Известный профильный портал Tom's Guide назвал ROG Phone 6 Pro «чемпионом автономности» в 2022 году. При непрерывном использовании в режиме 167Гц батареи смартфона хватает на 15 часов и 30 минут.

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