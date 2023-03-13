В Минске детского тренера по футболу приговорили к колонии за участие в протестах 2 13.03.2023, 17:22

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Олег Швайко

Приговор вынесла судья Лидия Телица.

В суде Московского района Минска вынесли приговор детскому футбольному тренеру Олегу Швайко, сообщают правозащитники. Судья Лидия Телица признала политзаключенного виновным по ч. 1 ст. 342 УК за протесты 2020 года и приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, она вынесла в отдельное гражданское производство иск за «перекрытие дорог» в сумме 69 тысяч рублей.

Олега Швайко задержали 4 ноября 2022 года и осудили на 10 суток административного ареста, после чего перевели в СИЗО в рамках уголовного дела.

36-летний Олег Швайко тренировал детей в футбольном клубе «Минск», а также был администратором женской команды горожан. Известно, что он высказывал активную позицию насчет событий в Беларуси в 2020 году.

В конце 2021-го тренер покинул структуру «Минска», а в 2022-м оказался на стажировке в другой школе. Там он занимался с мальчиками 8−10 лет, помогал более опытным коллегам. В октябре 2022-го Швайко заключил контракт с частной футбольной школой имени Василевского. В соцсетях минская организация представила нового тренера 20 октября, буквально за несколько недель до его задержания.

Поддержать политзаключённого можно по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2 Олег Александрович Швайко.

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