Украинские военные завершили обучение на Leopard 2 в Германии 13.03.2023, 22:16

В ходе тренировок они уничтожили более 80% целей.

Украинские военные завершили обучение в Германии по использованию танков Leopard 2, сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на DPA. Оно проходило на учебном полигоне Берген-Хоне в Нижней Саксонии.

Как пояснил бригадный генерал Бьёрн Шульц, командующий школой бронетанковых войск Бундесвера, целью тренировок было обучить военных «вести боевые действия полностью независимо на этом очень современном, фактически самом современном танке, который мы можем предложить».

Учения проходили на четырех танках, на каждый из них приходилось по одному взводу. Солдаты отрабатывали удары по целям на расстоянии двух километров, переговоры по радиосвязи. В ходе учений было уничтожено от 82% до 85% целей. Инструкторы оценили успехи украинских военных положительно, указало издание.

О начале обучения украинских военных работе на Leopard 2 Бундесвер объявил 13 февраля.

Как сообщал Charter97.org, сегодня первые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании.

О решении поставить современные танки Украине страны Запада почти одновременно сообщили в январе: Leopard помимо Германии решили поставить Польша, Нидерланды и другие, Британия пообещала отправить Challenger, США — Abrams, Франция — колесные AMX-10 RC.

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