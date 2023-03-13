СМИ: Европарламент призовет к новым санкциям против режима Лукашенко
- 13.03.2023, 23:01
Cанкции против режима должны стать зеркальным отражением санкций, введенных против РФ.
Проект резолюции, который, как ожидается, будет вынесен 15 марта на голосование Европейского парламента, содержит призыв к санкциям в отношении Беларуси, пишет BPN со ссылкой на polskieradio24.pl.
«Документ, согласованный большинством политических групп, касается ответа на дальнейшие репрессии в Беларуси, в частности, приговор Анджею Почобуту, активисту польского меньшинства в Беларуси и журналисту, и Алесю Беляцкому, лауреату Нобелевской премии мира и правозащитнику», — отмечает издание.
Кроме того, проект резолюции критикует действия Международного олимпийского комитета (МОК), который допускает участие белорусских, а также российских спортсменов в отборочных соревнованиях к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Это противоречит решению «изолировать Россию и Беларусь на многих уровнях и будет использовано режимом в пропагандистских целях».
В проекте документа содержится призыв к Евросоюзу и его государствам-членам расширить и усилить санкции против физических и юридических лиц, «ответственных за репрессии в Беларуси», и «обеспечить их надлежащее исполнение». Выражается сожаление, что Беларусь «не была включена в 10-й пакет ограничений в отношении России за ее нападение на Украину».
Авторы резолюции считают, что санкции против Беларуси должны стать зеркальным отражением санкций, введенных против России, поэтому помимо осуждения репрессий минского режима в отношении гражданского общества в резолюции также содержится осуждение белорусских властей за соучастие в российской агрессии.