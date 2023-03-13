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СМИ: Европарламент призовет к новым санкциям против режима Лукашенко

  • 13.03.2023, 23:01
СМИ: Европарламент призовет к новым санкциям против режима Лукашенко

Cанкции против режима должны стать зеркальным отражением санкций, введенных против РФ.

Проект резолюции, который, как ожидается, будет вынесен 15 марта на голосование Европейского парламента, содержит призыв к санкциям в отношении Беларуси, пишет BPN со ссылкой на polskieradio24.pl.

«Документ, согласованный большинством политических групп, касается ответа на дальнейшие репрессии в Беларуси, в частности, приговор Анджею Почобуту, активисту польского меньшинства в Беларуси и журналисту, и Алесю Беляцкому, лауреату Нобелевской премии мира и правозащитнику», — отмечает издание.

Кроме того, проект резолюции критикует действия Международного олимпийского комитета (МОК), который допускает участие белорусских, а также российских спортсменов в отборочных соревнованиях к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Это противоречит решению «изолировать Россию и Беларусь на многих уровнях и будет использовано режимом в пропагандистских целях».

В проекте документа содержится призыв к Евросоюзу и его государствам-членам расширить и усилить санкции против физических и юридических лиц, «ответственных за репрессии в Беларуси», и «обеспечить их надлежащее исполнение». Выражается сожаление, что Беларусь «не была включена в 10-й пакет ограничений в отношении России за ее нападение на Украину».

Авторы резолюции считают, что санкции против Беларуси должны стать зеркальным отражением санкций, введенных против России, поэтому помимо осуждения репрессий минского режима в отношении гражданского общества в резолюции также содержится осуждение белорусских властей за соучастие в российской агрессии.

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