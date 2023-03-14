Житомирские десантники показали, как ликвидируют россиян на фронте 14.03.2023, 3:53

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СтратКом ВСУ показал, как житомирские десантники удачно ликвидируют россиян на одном из важных направлений боевых действий в Украине.

Вдохновляющий ролик ведомство опубликовало на своей странице в Telegram, уточнив, что «отрабатывают» по россиянам десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Комментарий об оперативной ситуации на передовой дал один из военнослужащих подразделения.

Он уточнил, что его подразделение находится менее чем в километре от линии соприкосновения. Его главная задача — вовремя обнаружить вражескую технику и позиции.

«Я думал, что будет сложнее. Потому что враг наращивал силы на этом направлении, но мы справились и мое мнение изменилось - я понял, насколько мы сильны», - отметил он.

Другой боец подразделения также подтвердил, что пехота РФ оказалась чрезвычайно слабой на поле боя.

В кадре видно, как бойцы ВСУ оперативно занимают свои позиции в окопах и открывают по врагу огонь — россиянам там явно «несладко».

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