Bloomberg: США намерены наказать российских олигархов 14.03.2023, 11:27

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Санкции усилят, а лазейки для обхода закроют.

Соединенные Штаты предприняли новую агрессивную попытку причинить боль экономике России и особенно ее олигархам с намерением помешать вторжению Кремля в Украину, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в публикации, чиновники Минфина и Минюста США сосредоточатся на усилиях по законной ликвидации собственности российских олигархов, расширении финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от санкций, и закрытии лазеек в законах, позволяющих олигархам использовать подставные компании, чтобы пройти через финансовую систему США.

Эндрю Адамс, который возглавляет целевую группу KleptoCapture правительства США, призванную обеспечить соблюдение экономических ограничений в США, наложенных на Россию и ее миллиардеров, сообщил Associated Press, что группа уделяет первоочередное внимание своим усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспортный контроль.

По данным Минфина США, на сегодняшний день во всем мире заблокированы или заморожены активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 58 млрд долларов. Сюда входят две роскошные яхты стоимостью 300 млн долларов каждая в Сан-Диего и на Фиджи, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 млн долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями олигарху Виктору Вексельбергу.

США начали попытки наказать сообщников и управляющих капиталом олигархов - в деле Вексельберга федеральный суд Нью-Йорка предъявил обвинение Владимиру Воронченко после того, как он помог сохранить собственность Вексельберга. В феврале ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США.

Дело координировалось через группу KleptoCapture. «Я думаю, что наложение санкций на посредников может быть весьма эффективным», - сказал Адамс, назвав их «профессиональными посредниками по уклонению от санкций».

Февральское исследование, проведенное учеными Дартмутского университета, показало, что преследование нескольких ключевых управляющих капиталом нанесет России гораздо больший ущерб, чем санкции против олигархов по отдельности.

Другие попытки причинить боль российской экономике будут исходить от усилий по ликвидации яхт и другого имущества, принадлежащего российским олигархам и Кремлю, и продажи в пользу Украины.

Адамс сказал, что целевая группа KleptoCapture прилагает усилия по продаже яхт и другой собственности россиян, несмотря на юридические трудности. Он подчеркнул, что США будут действовать в рамках верховенства закона.

Он добавил, что целевая группа «добилась успеха в работе с Конгрессом и людьми из исполнительной власти в получении разрешения на перевод определенных конфискованных средств в Государственный департамент».

Минфин США на прошлой неделе заявил, что правительство «прокладывает путь» к отправке 5,4 млн долларов изъятых средств в качестве иностранной помощи Украине.

Кроме того, по словам чиновников, усиление законов, которые служат лазейками для уклоняющихся от санкций, также будет приоритетом для всех федеральных ведомств.

Ожидается, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфина США создаст правила, касающиеся использования рынка недвижимости США для отмывания денег, включая требование о раскрытии фактического владельца недвижимости.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 млрд долларов активов, принадлежащих или контролируемых находящимися под санкциями гражданами РФ.

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