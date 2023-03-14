Почему у Путина нет шансов в «долгой войне» 2 Анатолий Амелин

14.03.2023, 14:56

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В этой военной компании РФ не имеет достаточного финансового ресурса.

Все чаще в инфополе закидывают меседж, что россияне готовятся к «долгой войне». На год, два или более…

Но напомню цитату Гарольда Инниса, канадского экономиста и историка: «Никакая война не может продолжаться долго, если она не питается каким-то видом экономической основы. Никакой экономики не хватит, если война ее не нарушает».

Так вот. Ниже привожу тезисно основные новости об экономике агрессора с начала года:

1. Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% — до $18,5 млрд.

2. Добыча газа в России упала на 11% в январе. Эксперты связывают это с введением санкционных ограничений.

3. Почти вдвое сократились российские доходы от экспорта нефти и газа в феврале, пишет Bloomberg.

Поступления в бюджет РФ от нефти по сравнению с прошлым годом стали меньше на 48%, а от газа — на 42%.

4. В ЕС потребление с августа по январь было на 19% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные Евростата.

5. При этом 80% импорта российского газа Европой удалось компенсировать за счет поставок из США и Норвегии, — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

6. У российского бизнеса есть проблемы с оплатой налогов. Так, долги за 2022 год выросли аж на 20%, а долги по НДС — аж на 40%.

7. Бюджет РФ сталкивается с серьезным дефицитом:

— Расходы выросли на 51,5%.

— Доходы упали на 24%.

Сильнее всего рухнули нефтегазовые доходы (на 46%). Дефицит бюджета на данный момент достиг 2,5 трлн рублей.

8. Сборы НДС в январе просели на 44%, а экспортные налоги со стороны таможни — почти в три раза. Это создает дыру в бюджете, для компенсации которой им придется искать новые источники доходов «добровольного» взноса от бизнеса не хватит.

9. Дефицит бюджета России достиг $34 млрд.

10. США и союзники заморозили активы попавших под санкции россиян на общую сумму около $58 млрд, сообщил американский Минфин.

11. Бельгия заморозила российских активов больше всех стран Евросоюза — на €58 млрд, пишет The Brussels.

(это две разные новости, если что).

12. Власти США ввели санкции уже против 80% российского банковского сектора. Под американские рестрикции подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала войны в Украине.

13. Россияне начинают все сильнее экономить на покупках. Так, продажи электроники обвалился на 32−40% в деньгах и на 11−12% в штуках за начало = 2023 года.

14. Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление.

15. Российское дизельное топливо стоит в Европе примерно на $35 за баррель меньше, чем нероссийское

16. Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили $574,247 млрд. За месяц они снизились на 3,82% или на $22,788 млрд.

17. Еще один удар по российскому бюджету — минеральные удобрения упали на 25−30% от своих максимумов.

18. Санкции отбросили оборот розничной торговли в России более чем на 10 лет назад, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

19. Агентство Moody’s спрогнозировало снижение российского ВВП в 2023 году на 3%

Это короткий список экономических новостей России.

Большие проблемы в автомобилестроении, авиастроении, ракетостроении. $300 млрд резервов ЦБ России заморожено. Олигархи РФ потеряли уже более $90 млрд. По оценкам UIF, до конца года дефицит бюджета 100% съест резервы Фонда Национального Благосостояния РФ, активы которого около 6 трлн рублей.

Но судя по энергетическому рынку (стоимость ресурсов, объемы экспорта) — деньги фонда могут кончится уже летом. Конечно, начнут печатать деньги (уже начали) курс доллара в РФ уже приближается к 80 руб., но такими темпами к концу года будет минимум 120 и стремиться к 200 рублям.

В этой военной компании РФ не имеет достаточного финансового ресурса.

Старые ракеты со склада заканчиваются, а новый залп обходится уже в $500 млн живых денег (обратите внимание, с 12−15 дней периодичность выросла до месяца). Россияне не готовы к долгой войне.

Анатолий Амелин, nv.ua

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