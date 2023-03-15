Пашинян отправил в отставку командующего объединенной группировкой войск Армении и России 1 15.03.2023, 10:18

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Никол Пашинян

Премьер-министр принял решение после заявления о «пятой колонне» в армии.

Командующего Объединенной группировкой войск Армении и России Тиграна Парваняна отправили в отставку по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. Указ об этом подписал президент республики Ваагн Хачатурян.

Парваняна сняли с должности, согласно 133 статье Конституции, где говорится о наличии таких полномочий у президента, а также по закону «О военной службе и статусе военнослужащих». Причины увольнения не раскрываются.

Парванян возглавил объединенную группировку войск России и Армении в феврале 2018 года по указу бывшего президента Сержа Саргсяна, до этого он командовал первым армейским соединением. В задачи группировки входит выявление подготовки вооруженного нападения на Россию и Армению в регионе и его отражение. Также она участвует в защите границ и противовоздушной обороне государств. Решение о развертывании и применении группировки принимается совместно верховными главнокомандующими ВС России и Армении.

Ранее в этот же день Пашинян заявил о наличии «пятой колонны» в Вооруженных силах страны. По его словам, именно из-за этого Армения проиграла войну с Азербайджаном за Нагорный Карабах в 2020 году. Премьер добавил, что в отношении большого количества военнослужащих, в том числе высокопоставленных, ведется следствие по обвинению в госизмене, шпионаже, сдаче территорий и невыполнении обязательств по защите и обороне участков границы.

Мирное соглашение по Карабаху было заключено при посредничестве России. Она же отправила миротворцев следить за соблюдением договоренностей до 2025 года. Несмотря на это, начиная с августа 2022-го, на границе начали происходить стычки. Последний раз Армения и Азербайджан столкнулись в начале марта, обе стороны сообщили о погибших и пострадавших. Ситуация остается напряженной, поскольку в декабре Баку заблокировал Лачинский коридор — единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Пашинян просил помощи у президента РФ Владимира Путина, напоминая, что Москва взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности непризнанной республики, а коридор является зоной ответственности российских миротворцев. Однако блокада трассы продолжается по сей день.

Власти Армении все больше разочаровываются в России, продолжая снижать уровень двусторонних отношений и отдаляться от ОДКБ — военного блока, собранного из лояльных Кремлю республик бывшего СССР. Недавно Ереван решил сократить свое участие в управляющих структурах организации.

Пашинян также отметил, что теперь военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, а «наоборот — создает угрозы», поскольку Азербайджан использует этот факт, чтобы манипулировать западными странами. Он пояснил, что во время контактов с партнерами Баку все чаще «обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовятся выступить против Азербайджана». В качестве возможного решения проблемы Пашинян предлагал отправить в Карабах международный миротворческий контингент.

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