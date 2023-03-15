Украинский спецназ запустил дрон-камикадзе в блиндаж российских оккупантов 2 15.03.2023, 13:23

3,612

иллюстративное фото

Похожий на насекомое БПЛА устроил грандиозный взрыв.

Бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украина «Омега» использовали дрон-камикадзе для ликвидации российских оккупантов, засевших в блиндаже, информирует ТГ-канал «Украина 365».

На видео, которое разместили сразу несколько украинских ресурсов, видно, как БПЛА, по виду чем-то похожий на насекомое, летит по направлению к российским позициям, после чего точно попадает в блиндаж, где прятались захватчики.

После этого нам демонстрируют съемки уже с другой камеры: видно, как в том месте, куда приземлился украинский дрон-камикадзе, происходит сильная «бавовна» - масштабы взрыва просто поражают.

Сообщается, что эту операцию нацгвардейцы осуществили в Донецкой области, где продолжаются жестокие бои.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».