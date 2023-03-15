Как белорусу взять кредит в Польше 15.03.2023, 17:43

На ипотеку могут претендовать как иностранцы с временным, так и с постоянным ВНЖ.

Кто может взять кредит в Польше, какие требования банки предъявляют для иностранцев. Что нужно знать иностранцу о кредите наличными, на автомобиль и жилье в Польше? Об этом рассказывает MOST.

Общие условия для выдачи кредитов в Польше

В каждом польском банке действуют индивидуальные условия выдачи кредитов физическим лицам. Но есть ряд общих требований для потенциальных заёмщиков, которые действуют во всех польских банках. Эти правила работают как для граждан Польши, так и для иностранцев.

Постоянный и легальный источник дохода

Для банка подтверждением дохода будет договор трудоустройства или свидетельство о регистрации для ИП.

Кредитная история

Банк собирает информацию о том, брал ли кандидат ранее кредиты, был ли поручителем у других заёмщиков, как исполнял кредитные обязательства, а также его текущие систематические расходы по банковским картам. Если у кандидата были ранее кредиты, которые он выплатил вовремя, то шансы на получение нового кредита выше.

Самый простой способ создать положительную кредитную историю — взять в магазине товар в рассрочку и вовремя погасить все платежи.

Размер дохода

Чем выше зарплата потенциального заёмщика, тем больше доверия от банка, что он сможет выплачивать кредит вовремя.

Кроме того на положительное решение о выдаче, суммы и срока кредитования также влияют:

- образование, должность, место работы и размер компании;

- срок действия договора трудоустройства;

- семейное положение и количество иждивенцев;

- соотношение доходов, расходов и обязательств по другим кредитам;

- возраст заявителя.

У иностранцев кроме общих требований, указанных выше, банки часто запрашивают дополнительные документы, подтверждающие легальность пребывания в Польше на всё время действия кредита. Например, «карту побыта», паспорт с визой, решение о предоставлении статуса беженца или международной защиты. А также проверяют человека в базе должников в стране происхождения (если такой договор между странами заключён).

Виды кредитов, доступных иностранцам в Польше

Кредит наличными в банке

Этот вид кредитования называется «Pożyczki gotówkowe». Текущие процентные ставки по этим кредитам от 8,5% до 22% в год.

При рассмотрении заявки иностранца, банки, чаще всего, запрашивают:

- договор о трудоустройстве или свидетельство о регистрации для ИП;

- справка о доходах/о зарплате за последние три месяца;

- подтверждение отсутствия задолженности перед налоговой.

Важно! Для наёмных сотрудников шанс получить кредит при прочих равных условиях выше всего у тех, кто работает по контракту Umowa o pracę. Обладателям договоров подряда Umowa zlecenia и Umowa o dzieło придётся сложнее — предложений для них будет меньше, а требования к кандидатам жёстче.

Автокредитование

Процентные ставки по кредитам на автомобили 3-5% ниже, чем по кредитам наличными. Но есть свои особенности при оформлении:

- приобретенный автомобиль будет в залоге у банка до полной выплаты займа;

потребуется обязательное полное страхование машины;

- не очень удобная процедура при покупке подержанного авто — продавец сможет получить деньги только после того, как банк согласует и одобрит заявку на кредит.

Автокредитование доступно только иностранцам с ВНЖ.

Кредит на покупку недвижимости/ипотека

Ипотечный кредит по-польски звучит как «Kredyt hipoteczny». Банки могут кредитовать до 95% стоимости жилья, но чем выше доля собственных средств, тем выше шансы на получение кредита. Чаще всего 15-20% стоимости недвижимости заёмщик оплачивает сам, а оставшуюся сумму деньгами банка. При рассмотрении заявки на ипотеку, банк проверяет:

- кредитную историю соискателя;

- банковскую историю — все операции по счету соискателя за определенный период;

- платежеспособность соискателя: трудовой контракт, налоговая декларация, справка о доходах или зарплате;

- разрешение от МВД Польши при покупке недвижимости с земельным участком.

Формально на ипотеку могут претендовать как иностранцы с временным, так и с постоянным ВНЖ. Но на практике, иностранцам, которым бы одобрили ипотеку с временным ВНЖ гораздо меньше, по сравнению с обладателями постоянного ВНЖ. Ещё меньше, если сравнивать с гражданами Польши.

Список банков, которые работают по жилищному кредитованию с иностранцами:

Alior Bank;

BPS банк;

BGŻ BNP Paribas;

Credit Agricole;

ING Bank Śląski;

Millenium bank

Pekao.

PKO BP.

Стоит учесть, что у каждого банка могут быть свои дополнительные требования к иностранцам, претендующим на ипотеку.

14 марта 2023 года в Польше была принята государственная программа «Первое жилье» (Pierwsze mieskanie). Программа состоит из двух инструментов. Первая — это Bezpieczny Kredyt 2% , т.е. система субсидирования кредита на покупку первой квартиры, вторая — Konto Mieszkaniowe — программа помощи вкладчикам в покупке первой квартиры. Пока в описании программы на официальном сайте нет информации о том, что иностранцы не могут в ней участвовать.

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