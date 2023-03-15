Цена нефти Brent рухнула на 7% 1 15.03.2023, 20:01

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За последние семь торговых дней Brent подешевела на 16%.

Мировые цены на нефть обвалились в среду на 7%, опустившись на уровень конца 2021 г. Проблемы в банковском секторе США, где за последнюю неделю рухнули два банка, и страхи распространения кризиса на Европу, где сегодня Credit Suisse потерял почти треть капитализации, спровоцировали бегство инвесторов из рисковых активов. Финансовые сложности, порожденные сильно выросшими процентными ставками, могут подорвать темпы экономического роста и снизить потребление нефти.

О том, что спрос на нее будет не таким высоким, как ожидалось, заявило и Международное энергетическое агентство (МЭА). Мировое предложение «спокойно» превысит спрос в первом полугодии, даже несмотря на объявленное Россией сокращение нефтедобычи в марте на 500 000 баррелей в сутки, говорится в его отчете.

Цена сорта Brent к 19.30 мск рухнула на 6,8% до $72,17 за баррель, WTI – на 7,1% до $66,24. Это самые низкие уровни с декабря 2021 г.

«Фундаментальные показатели можно выкинуть на помойку», ситуацией «правят настроения», сказала Bloomberg Ребекка Бейбин, старший трейдер энергоресурсами CIBC Private Wealth.

С ноября прошлого года нефть Brent торговалась в диапазоне $75-89 за баррель, который еще больше сузился в этом году – до $80-85. С одной стороны, агрессивное повышение процентных ставок ведущими центробанками, борющимися с инфляцией, должно замедлить экономический рост; с другой, надежды возлагались на оживление Китая, который отказался от политики нулевой терпимости к ковиду. Но в среду цена упала ниже уровня $75 за баррель.

За последние семь торговых дней Brent подешевела на 16%, в том числе на 12,8% – с пятницы, когда закрылся Silicon Valley Bank.

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