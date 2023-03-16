Как ускорить работу ноутбука с Windows за 60 секунд 6 16.03.2023, 11:41

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Простой лайфхак от специалистов.

Вам может казаться, что компьютер с Windows запускается достаточно медленно из-за устаревшей ОС или вирусов. Однако специалисты предлагают лайфахак, как ускорить работу своего ПК без кардинальных перемен. Для этого обратите внимание на автозапуск, пишет «Обозреватель».

Чем это поможет

Устранение данной проблемы должна позволить вашему компьютеру запускаться быстрее, а также освободит ряд ресурсов. Упрощение процесса запуска приведет к ускорению загрузки, но это также поможет очистить панель задач или меню, освободив вычислительную мощность, которая использовалась для редко используемых программ.

Что нужно делать

- В Windows 10 или 11 нужно нажать меню «Пуск» и выбрать значок «Настройки»;

- Переходим в раздел «Программы» и открываем «Запуск»;

- Убираем метки из программ, которые не нужно включать сразу после загрузки ПК.

Какие программы следует ограничить

Выбирайте те программы, которые сильно нагружают ОС и автоматический запуск которых не нужен. Специалисты советуют смело отключать Microsoft Edge и различные мессенджеры. При этом ОС имеет список особо важных программ, которые будут работать в любом случае, поэтому не нужно бояться того, чтобы «положите» операционную систему.

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