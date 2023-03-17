Караев заговорил о вооруженном восстании белорусов против Лукашенко 13 17.03.2023, 13:09

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Юрий Караев

Фото: «Наша Ніва»

В случае порыва через границу бойцов местные жители присоединятся к ним.

Режим Лукашенко боится «восстания местного населения» в приграничных районах.

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал помощник белорусского диктатора, экс-министр внутренних дел Юрий Караев. Он не уточнил, были ли это районы возле границы с Украиной, или также и со странами ЕС.

Караев отметил, что «действия диверсантов» будут представляться как «восстание местного населения против властей». Он озвучил страхи режима: в случае входа в страну вооруженных бойцов из-за границы к ним начнут присоединяться местные жители.

Было известно, что «антитеррористические учения» проходили в Кличевском районе Могилевской области, в Ельском и Буда-Кошелевском районах Гомельской области. Но не было информации, что они затронули все районы.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы полка имени Кастуся Калиновского не раз заявляли, что режим Лукашенко можно победить только с оружием в руках.

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