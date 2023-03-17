Ультиматум Лукашенко: транзит через Беларусь может быть полностью остановлен 5 17.03.2023, 14:31

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Это заставит режим как минимум освободить всех политзаключенных.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале написал, что коллективный ультиматум со стороны ЕС и США вынудит Лукашенко как минимум освободить всех политических заключенных.

Сайт Charter97.org поговорил с экспертом о том, что это за ультиматум и как он ударит по режиму.

- Речь идет о перекрытии железнодорожных пунктов на границе ЕС и Беларуси. Единственный удобный путь доставки грузов из Китая в Европу идет через Беларусь. Другой пролегает через Турцию, но он сложный с точки зрения логистических перевозок.

Железнодорожный путь через Беларусь запустили в 2014-ом году и в начале было 40 тысяч контейнеров. В 2021-ом году было отправлено уже 550 тысяч контейнеров. Это такие полноценные контейнеры, которые ставятся на платформы. Для Китая это чрезвычайно важный путь.

На 2023-й год запланировано 16 тысяч грузовых поездов из Китая в Европу. То есть, каждые полчаса грузовой поезд проезжает только через Беларусь. Это только китайские, а есть еще российские и казахские поезда, которые едут в ЕС с грузами.

Еще важно понимать, что некоторые пустые поезда, которые из Европы едут дальше, белорусские власти начали задействовать для доставки грузов в Китай.

В случае, если Лукашенко получит коллективный ультиматум от европейских стран и не выполнит единственное условие, которое может быть выставлено, а это освобождение всех, подчеркиваю, всех без исключения политзаключенных-заложников, то граница должна быть перекрыта.

- Как закрытие ЖД пунктов ударит по режиму?

- Это приведет к тому, что будет парализовано движение как минимум по этой железной дороге. Один состав такого поезда - минимум 50-60 вагонов, 700 метров по длине. Большая пробка образуется. В результате будет парализована логистика на всем «Шелковом пути» из Китая в Европу.

Здесь даже не китайский фактов важен, а то, что Лукашенко будет терять деньги. Речь идет о колоссальных финансовых убытках. Он, на мой взгляд, на это не пойдет. Важно понимать, что это масштабные санкции в адрес Лукашенко, а Европа при этом особо ничего не потеряет.

Европа без белорусского транзита проживет. Другой вопрос в том, сможет ли Лукашенко протянуть какое-то время без этого транзита. Для него это деньги, контрабанда, возможность белорусскую продукцию сбывать и прочее. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые ежедневно проезжают через Беларусь.

Считаю, что европейские страны должны здесь поставить во главу угла для себя вопрос, что для них важнее - кэш, который они получают или разрешение гуманитарного кризиса, сложившегося в Беларуси в связи с политзаключенными.

Считаю, что представители белорусских демсил, журналисты, блогеры и так далее должны поднять этот вопрос на разных европейских площадках. Диаспоры белорусские из разных стран тоже. Ведь это уникальный инструмент, который может принудить Лукашенко освободить политических заложников.

Есть еще два позитивных сюжета в этой картине. В феврале были освобождены 222 политзаключенных в Никарагуа. Они были успешно эвакуированы на самолете в США. Недавно и Иран амнистировал 22 тысячи политзаключенных.

- О чем это говорит?

- Для диктаторов становится слишком дорого содержать политзаключенных и чрезвычайно важно давление, которое оказывает международное сообщество.

Считаю, что страны ЕС все вместе или по отдельности могли бы поспособствовать, чтобы кризис в Беларуси был разрешен. Это в интересах и Евросоюза. К сожалению, на сегодняшний день не хватает политической воли западных стран для того, чтобы это сделать.

Я абсолютно убежден, что у Лукашенко нет другого выбора. В минувшую пятницу, 10 марта, он выступал перед «правительством». Он обвинил тогда Польшу и Америку в том, что они «давят для того, чтобы был закрыт путь». Очевидно, что его эта тема беспокоит. Убежден, что это лучше, чем любые другие санкции, применявшиеся ранее.

В такой ситуации Европа должна для себя сделать моральный выбор.

- Пекин и Кремль будут давить на Лукашенко в случае закрытия железнодорожный пунктов?

- Верно, но Лукашенко и сам посчитает, сколько денег он потеряет. Ведь остановится практически весь экспорт Беларуси в Китай. В теории, он может складировать контейнеры на территории Беларуси, но делать это долго он не сможет. Есть товар, есть логистические цепочки, маршруты и прочее. Все эти издержки будут переложены на Лукашенко, который допустил подобного рода катастрофу. Мне кажется, что лично в его интересах освободить всех политзаключенных.

Предполагаю, что белорусские власти будут пытаться обмануть Европу. Неоднократно раньше они пытались заболтать их какими-то псевдопереговорами. Как это было в 2021-ом году, когда известные персонажи говорили о «переговорах» мистических и это все закончились нечем.

С Лукашенко можно говорить только на том языке, который он понимает. Это язык ультиматума. Лукашенко не знает, что такое язык дипломатии. Он приемлет только язык ультиматума и Европа только так должна с ним говорить.

Еще добавлю, что за подписью Валерия Цепкало было отправлено письмо всем европейским лидерам. Отдельное письмо отправлено послу Китая в Беларуси, министру иностранных дел Китая. В них содержится информация о ситуации, которая складывается на границе по вине Лукашенко и просьба поспособствовать разрешению конфликта.

Хотел бы еще одну важную вещь подчеркнуть. Предложение по ультиматуму касается только грузовых перевозок по железной дороге. Оно не касается пассажирских перевозок.

Повторюсь, остановка грузовых перевозок может действительно ударить по режиму и в течение короткого времени добиться освобождения всех без исключения политзаключенных.

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