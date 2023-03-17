Редакторов tut.by осудили на 12 лет лишения свободы 5 17.03.2023, 15:26

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Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В Минске 17 марта огласили приговор главреду TUT.BY Марине Золотовой и директору ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмиле Чекиной, пишет правозащитный центр «Вясна».

Марину Золотову признали виновной в «уклонении от уплаты налогов, организации умышленных действий, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, распространении материалов с призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси». Ей назначили 12 лет лишения свободы.

Людмилу Чекину признали виновной в «уклонении от уплаты налогов, организации умышленных действий, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также руководством призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Ей суд определил 12 лет лишения свободы.

Приговор огласила судья Валентина Зенкевич. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В общей сложности рассмотрение уголовного дела заняло почти два месяца, прошло 37 заседаний.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, утром 18 мая 2021 года силовики пришли домой к некоторым сотрудникам компании и представителям партнерских организаций, а также в офисы TUT.BY в Минске и областных центрах. До позднего вечера в столичном офисе проходил обыск, а в Департаменте финансового контроля КГК после таких же действий дома у сотрудников допрашивали наших бывших коллег. Некоторых из дома забрали в статусе свидетеля, а вечером того же дня они были в ИВС на Окрестина как подозреваемые по уголовному делу. В тот день задержали 15 человек.

Как сообщали 18 мая в КГК, в отношении должностных лиц компании было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса).

Претензия к руководству компании заключалась в том, что, являясь резидентом Парка высоких технологий, «ТУТ БАЙ МЕДИА» якобы получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.

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