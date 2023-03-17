«Израильский щит» над небом Украины: как будет работать защита от российских дронов 17.03.2023, 17:43

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Израильские системы противодействия БПЛА способны защитить Украину от иранских «шахедов».

Правительство Израиля пересмотрело военно-техническую политику в отношении Украины, согласовав экспортные лицензии на возможную продажу нашей стране своих систем противодействия боевым дронам. Согласно сообщению издания Axios, речь идет про израильские компании Elbit и Rafael, в публичных линейках продукции которых системы Drone Dome, ReDrone и Red Sky 2. Каждая из них обладает набором компонентов по эффективному обнаружению и уничтожению вражеских БПЛА. Каковы реальные возможности указанных комплексов, пишет для «Апострофа» украинский эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Компания Rafael разработала и продвигает систему Drone Dome. Речь идет о полноценном комплексе защиты от БПЛА «малого класса». Она состоит из средств обнаружения, подавления, а в дополнительной версии - и физического уничтожения БПЛА.

Drone Dome состоит из радиолокационной станции с обзором в 360 градусов. Она позволяет выявлять цели с сверхмалым показателем ЭПР (эффективная площадь рассеивания) – 0,002 кв. м. на расстоянии 3,5 км. Следующий сенсор – оптическая система с ночным каналом, обнаруживающая цели на дальности до 3 км, а также в автоматическом режиме находит цели, отслеживая их. Следующим элементом является радиотехническая разведка, пеленгующая сигналы дрона. Она работает в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц.

За уничтожение целей может отвечать две системы, первая из которых станция РЭБ, которая блокирует передачу сигналов управления и ставит помехи на сигналы спутниковой навигации. Более интересная вторая система, отвечающая за физическое уничтожение вражеского дрона лазерным лучом.

Все это позволяет Drone Dome минимизировать скорость реакции, работая в автоматическом режиме единой информационной системе с другими средствами ПВО в системе автоматизированного управления.

Из публичных разработок Elbit можно назвать две системы – ReDrone и Red Sky 2. ReDrone схожа с Drone Dome, но не содержит в себе компоненты для физического уничтожения БПЛА. Относительно возможностей обнаружения и подавления вражеских дронов, то ReDrone в целом имеет такие же характеристики, приближенные к Drone Dome.

Система Red Sky 2 более интересна, так как содержит два средства физического уничтожения дронов. Кроме «традиционных» компонентов (радара, оптико-тепловизионной системы, станции РЭБ) к ней прилагается артиллерийская зенитная система. Она выполнена в виде боевого модуля с крупнокалиберным пулеметом. Процесс уничтожения обнаруженной цели полностью автоматизирован, что предполагает минимальное участие человека в процессе.

У Red Sky 2 есть дополнительная система уничтожения – автоматизированная пусковая с двумя ПЗРК. Она совместима с целым рядом комплексов, включая Stinger, Mistral, Grom, «Игла» и даже «Стрела-3». Все компоненты Red Sky 2 также могут быть установлены на шасси для повышения мобильности.

Необходимо понимать, где и как такие средства могут быть использованы. Тут возможны несколько сценариев. По одному из них, израильские системы могут быть использованы для защиты тыловых объектов от ударов таких дронов-камикадзе, как Shahed-131 и Shahed-136. В таком случае использование в комплексе только средств РЭБ не позволит эффективно противодействовать угрозе.

Детальное исследование иранских дронов-камикадзе показало, что подавление спутниковой навигации на дистанции 5 км приведет к погрешности в 250 метров, и дрон все равно упадет в районе цели или продолжит полет после выхода из зоны действия РЭБ. Поэтому тут важно наличие возможности физического уничтожения цели.

Если использовать разработки Elbit и Rafael в прифронтовых районах, то подавление каналов управления дронами позволит бороться с разведывательными БПЛА и дронами-камикадзе типа "Ланцет". Но и тут без систем уничтожения их возможности будут ограничены из-за требований постоянной работы и демаскирующим фактором излучения помех. В прифронтовых условиях эффективнее использовать комплексы на мобильном шасси в режиме пассивного наблюдения с целью уничтожения дрона противника с регулярной сменой позиции.

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