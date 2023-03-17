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ООН подозревает режим Лукашенко в преступлениях против человечности

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  • 17.03.2023, 19:27
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ООН подозревает режим Лукашенко в преступлениях против человечности

Речь идет о гибели людей в результате применения насилия.

ООН подозревает режим Лукашенко в преступлениях против человечности. Речь идет о гибели людей в результате применения насилия, а также о пытках и бесчеловечном отношении к заключенным, говорится в докладе ООН о ситуации в Беларуси, обнародованном в пятницу, 17 марта, в Женеве. При этом в докладе отмечается, что кампания насилия направлена прежде всего против критиков правящего режима, передает DW.

В документе зафиксированы преступления в Беларуси, совершенные с мая 2020 по декабрь 2022 года, когда ситуация с правами человека в этой стране еще более ухудшилась, заявила представитель всемирной организации Лиз Троссел. По ее словам, сегодня в Беларуси насчитывается почти 1500 политзаключенных, к февралю текущего года там были закрыты почти 800 некоммерческих организаций.

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк раскритиковал безнаказанность и почти полное разрушение гражданского общества и основных свобод в Беларуси. «Правительство Беларуси задолжало своему народом прекращение массовых угнетений и проведение объективного и прозрачного расследования с целью привлечь виновных в вопиющих нарушениях к ответственности», - подчеркнул Тюрк.

В процессе подготовки доклада правозащитники ООН опросили 207 жертв и свидетелей, а также изучили более 2500 фотографий, видеозаписей, медицинских и судебных документов. В докладе задокументировано насилие против демонстрантов, произвольные задержания, сексуальное насилие и судебные процессы без адекватной защиты.

Власти Беларуси злонамеренно пользуются системой правосудия для преследования журналистов, блогеров, правозащитников, профсоюзных активистов и адвокатов, подчеркивается в докладе ООН.

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