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В Украине ликвидировали «вагнеровца» из состава знаменитой банды Цапков

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  • 18.03.2023, 10:58
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В Украине ликвидировали «вагнеровца» из состава знаменитой банды Цапков

Преступная группировка держала под контролем Краснодарский край РФ.

В Украине ликвидировали «вагнеровца» Станислава Лобянова. Военный преступник был членом Цапковской организованной преступной группировки, которая в 2010 году совершила массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей.

О «денацификации» россиянина сообщил в Telegram украинский блогер и офицер Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»). Лобянова уже успели похоронить в России.

«Вступил в ЧВК «Дембель» (Вагнер) и успешно вернулся домой», – констатировал Штефан.

Цапковская ОПГ – организованная преступная группировка, действовавшая с начала 1990-х годов в станице Кущевской, Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края РФ. Она имела широкие связи в правоохранительных органах, спецслужбах, криминальном мире России и за рубежом.

Участники ОПГ занимались грабежами и рэкетом, обложили данью фермеров и коммерсантов. Также бандиты избивали жителей района, которые им «не нравились», насиловали девушек, совершали убийства.

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