Подельница Путина отреагировала на ордер из Гааги 11 18.03.2023, 12:47

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Скандальная омбудсмен намерена и дальше похищать украинских детей.

Так называемая «уполномоченная при президенте России по правам ребенка» Мария Львова-Белова отреагировала на новость об ордере на арест из Гааги. Она заявила, что радуется, ведь международное общество «оценило ее работу по помощи детям».

Она добавила, что продолжит «работать» (похищать украинских детей) даже несмотря на ордер. Реакцию детского омбудсмена цитируют российские СМИ, передает 24tv.ua.

Скандальная омбудсмен отметила, что против нее уже «были санкции всех стран».

В то же время свои преступления Мария Львова-Белова якобы упорно пытается не замечать. В своем ответе на ордер из Гааги омбудсмен заявила о дальнейшем «вывозе из зоны боевых действий».

Однако забыла добавить, что Россия напала на Украину, начав боевые действия. Или, что украинских детей россияне незаконно вывозят на территорию своей страны, в частности, забирая у их родителей.

В заключение Львова-Белова констатировала, что продолжит «работать». То есть, она и дальше собирается похищать детей и не скрывает этого.

Как сообщал сайт Charter97.org, 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за ситуации в Украине. Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления. В частности, говорится о незаконной депортации и перемещении детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

В суде отметили, что ордера должны были быть тайными, чтобы защитить потерпевших и свидетелей, а также обеспечить возможности для расследования. Однако детей и дальше продолжают депортировать, поэтому необходимо было добавить огласки.

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