«Хочешь полгода повоевать — и на свободу?»3
- 18.03.2023, 14:56
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Соцсети отреагировали мемами на решение выдать ордер на арест Путина.
Как только Международный суд в Гааге выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина, соцсети моментально «взорвались» шутками и яркими фотожабами на эту тему.
Кто-то фотошопит главу РФ в тюремной робе, другие изображают рядом с ним гусей, которые издают звуки «Гаааага», а некоторые обратились за помощью к нейросетям, чтобы она сгенерировала изображение Путина в Гааге.
Кроме того, есть и шутки на тему ЧВК «Вагнера», когда ее главарь Пригожин обращается к президенту России с призывом вступать к ней: мол, полгода послужишь - и свобода.
Также троллят предполагаемую любовницу диктатора РФ Алину Кабаеву, называя ее «Леди Гаагой».
Ну, и, конечно же, не обошлось без шуток на тему двойников Путина, которых у него может быть множество.
Как сообщал сайт Charter97.org, 17 марта вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ) по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский статут.