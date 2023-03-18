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«Хочешь полгода повоевать — и на свободу?»

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  • 18.03.2023, 14:56
  • 1,896
«Хочешь полгода повоевать — и на свободу?»

Соцсети отреагировали мемами на решение выдать ордер на арест Путина.

Как только Международный суд в Гааге выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина, соцсети моментально «взорвались» шутками и яркими фотожабами на эту тему.

Кто-то фотошопит главу РФ в тюремной робе, другие изображают рядом с ним гусей, которые издают звуки «Гаааага», а некоторые обратились за помощью к нейросетям, чтобы она сгенерировала изображение Путина в Гааге.

Кроме того, есть и шутки на тему ЧВК «Вагнера», когда ее главарь Пригожин обращается к президенту России с призывом вступать к ней: мол, полгода послужишь - и свобода.

Также троллят предполагаемую любовницу диктатора РФ Алину Кабаеву, называя ее «Леди Гаагой».

Ну, и, конечно же, не обошлось без шуток на тему двойников Путина, которых у него может быть множество.

Как сообщал сайт Charter97.org, 17 марта вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ) по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей. Это означает, что они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский статут.

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