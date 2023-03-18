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NYT: Есть инструмент, чтобы заставить Россию выдать Путина Гааге

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  • 18.03.2023, 15:21
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NYT: Есть инструмент, чтобы заставить Россию выдать Путина Гааге

В конечном итоге глава РФ окажется на скамье подсудимых.

Россия не может добиться снятия международных санкций до тех пор, пока президента Владимира Путина и «детского» омбудсмена Марию Львову-Белову не выдадут Международному уголовному суду.

Об этом в комментарии The New York Times высказался бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепе, Стивен Рэпп. Он отметил, что решение МУС сделает Путина изгоем.

Куда бы Путин не поехал, ему все время будет грозить арест. «Это никогда не исчезнет», - высказался Рэпп.

Более того, по его словам, Россия не может добиться снятия международных санкций без выполнения ордеров суда.

По мнению Рэппа, в конечном итоге Путин окажется в Гааге, где судили других обвиняемых в военных преступниках. «В противном случае, Путин умрет с этим (ордером), висящим над его головой».

Как сообщал сайт Charter97.org, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в насильственной депортации украинских детей.

Главный прокурор МУС Карим Хан назвал решение суда «историческим», поскольку впервые к уголовной ответственности могут привлечь президента государства-члена Совбеза ООН.

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