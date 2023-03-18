Ученые выяснили, действительно ли коты способны исцелять хозяев 20 18.03.2023, 15:31

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Люди, которые держат в доме кошек, в среднем живут на 10 лет дольше.

Все знают, что кошки имеют способности исцелять от разных недугов. В частности, они могут определить нездоровое место у своего хозяина и лечь на него. Через некоторое время человек почувствует облегчение, пишет Concious Cat.

Конечно, ученые заинтересовались этим стойким убеждением и захотели проверить, действительно ли коты способны лечить?

Меньше стресса – крепче сердце

Статистика, собранная с учетом определенных состояний у людей имеющих и не имеющих домашних животных, показывает, что владельцы кошек реже обращаются за медицинской помощью, имеют меньше проблем со сном и не так часто нуждаются в лекарстве против болезней сердечно-сосудистой системы.

Ученые Университета Миннесоты подсчитали, что кошки могут снижать риск сердечного приступа на 40%. Все благодаря тому, что они при общении снижают уровень стресса у своих хозяев, а также ассоциированное с ним повышенное артериальное давление.

Другое исследование показало, что из всех домашних животных именно коты оказывают наибольшее антистрессовое воздействие. Люди, не имеющие маленького компаньона, больше всего страдают.

Целебное мурлыканье

Любители кошек одной из самых замечательных черт пушистиков называют их способность мурлыкать. Этот звук не похож ни на что до сих пор неизвестно точно, как именно коты его издают, но определенные исследования показывают – он не только приятен, но и целебный.

Весь секрет заключается в частотах, на которых звучит мурлыкание – между 25 и 140 Гц. Такой звук ускоряет заживление тканей и рост костей, облегчает боль, способен уменьшать отеки и способствует восстановлению мышц и сухожилий, подвижности суставов и даже помогает бороться с одышкой.

Продолжительность жизни

Люди, которые держат в доме кошек, на 10 лет живут дольше тех, у кого их нет. У владельцев этих питомцев показатели артериального давления гораздо лучше, и уровень холестерина часто бывает в норме.

Все дело в том, что чувство одиночества называют одним из главных факторов, сокращающих продолжительность жизни. И здесь тоже на помощь приходят кошки, существенно снижающие риск развития депрессий и психологических расстройств.

Как кошка чувствует болезненное место у хозяина

Кошки не обладают никакими сверхъестественными способностями, благодаря которым могут испытывать болезни своих хозяев. Животное ложится на человека, потому что у него повышается температура тела во время лихорадки, а кошки любят тёплые места.

Ушибы и боль в спине тоже являются теплыми местами, которые кошки могут использовать как грелку. Если у животного с человеком крепкая связь, он знает, какова температура тела у его хозяина и каков естественный запах. Когда человек простужен или имеет какой-то недуг, его температура и запах изменяются. Кошка хоть и не понимает, что в этот момент чувствует человек, но знает, что что-то изменилось.

Поэтому домашний питомец не испытывает недуг своего хозяина, он может испытывать только изменения, связанные с ним.

Какую породу выбрать?

На самом деле все больше зависит не от породы животного, а от его характера. Но, например, регдолы, мейн-куны, абисинские или бирманские коты, сфинксы и сиамцы считаются наиболее контактными мурлыками. Они с большей охотой будут взаимодействовать с вами.

Также пушистый кот может быть более приятным на ощупь, а именно во время поглаживания шелковистой кошачьей шубки мы и избавляемся от стресса. Итак, персы, балинезы, нибелунги, сибирцы или норвежские лесные коты, а также плюшевые британцы и шотландцы имеют здесь очевидное первенство.

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