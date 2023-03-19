«Придем и разберемся с вами»: Пригожин выдвинул ультиматум российским властям 4 19.03.2023, 11:33

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ЧВК «Вагнер» идет ва-банк.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает попытки расшатать ситуацию внутри РФ. Его наемники начали угрожать расправой официальной администрации города Горячий Ключ, что в Краснодарском крае РФ.

Скандал вспыхнул 18 марта, передает dialog.ua.

История началась с того, что Пригожин на своем канале в Telegram выступил с гневным заявлением в связи с отказом властей Горячего Ключа дать разрешение на захоронение в городе «вагнеровцев», ликвидированных в Украине.

Уже к вечеру в Сети появилась весьма дерзкая видеозапись наемников ЧВК Пригожина с угрозами в адрес властей российского города.

«Сегодня хоронят наших бойцов. Сегодня администрация Горячего Ключа препятствует этому. Вы дождетесь, тва*и, что нам придется прийти и разобраться с вами! Потому что вы несете вреда больше, чем украинская армия… Потому что вы и есть нацисты, администрация Горячего Ключа», - говорили «вагнеровцы» в видео.

Это видео в Сети посчитали предвестником будущей гражданской войны в России. Пригожин, очевидно, расшатывает внутреннюю ситуацию в РФ. И в качестве первой пробы избрал своей жертвой не слишком большую цель.

Показательна реакция администрации Горячего Ключа на угрозы. Инцидент она назвала «информационной атакой», заверив, что город не будет использован для похорон наемников Пригожина.

«В связи с угрозами… от организации ЧВК «Вагнер» готовится обращение в правоохранительные органы», - сообщили чиновники.

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