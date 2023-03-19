Рассекречен новый «король» мобильного фото с необычным дизайном камеры 1 19.03.2023, 14:13

Официальная премьера новинки назначена на 23 марта.

Китайская компания Huawei готовится к презентации флагманской серии P60, которая пройдет 23 марта. И чтобы подогреть интерес, она поделилась изображением базовой модели – в необычной расцветке и с новым блоком камеры, пишет unian.net.

В предшественнике Huawei P50 все сенсоры располагаются в двух симметричных круглых объективах. Новое поколение отличается тремя «зрачками» разного размера и формы.

На блоке камеры можно заметить надпись XMAGE – так называется фирменная технология Huawei по обработке изображений. Эта функция дебютировала в линейке Mate 50.

По слухам, разрешение датчиков камеры новинки составит 50 Мп (основной, Sony IMX888), 50 Мп (сверхширокоугольный) и 64 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом). Одной из главных фишек смартфона станет продвинутый режим ночной съемки.

Когда ждать

Уже официально объявлено, что презентация серии P60 намечена на четверг, 23 марта. На мероприятие также покажут складной Mate X3, планшет MatePad 11 2023, наушники и смарт-часы.

Отметим, что предшественник Huawei P50 Pro признан экспертами популярного бенчмарка DxOMark одним из лучших камерофонов на планете. На сегодня лучше его снимает только Honor Magic5 Pro.

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