Партизаны ликвидировали «заведующего пыточной» в Новой Каховке

Партизаны ликвидировали «заведующего пыточной» в Новой Каховке6
- 19.03.2023, 15:04
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Предатель был подорван в собственном авто.
В оккупированной Новой Каховке убит глава частной охранной фирмы «Ягуар» Сергей Москаленко. Он после вторжения российской армии перешел на службу к оккупантам, выполняя для них «грязную» работу.
О ликвидации предателя сообщают источники в Новой Каховке, передает dialog.ua.
Как сообщается, Москаленко простился с жизнью, взорвавшись в собственном автомобиле.
Предатель в марте 2022 года получил от россиян должность начальника местного СИЗО, который был превращен в пыточную. Там при пособничестве Москаленко издевались над военными, ветеранами АТО, не согласными с оккупацией.
Отметим, что на Юге Украины действует обширное украинское подполье партизан, которое, среди прочих, занимается устранением российских оккупантов и их пособников.