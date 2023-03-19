Партизаны ликвидировали «заведующего пыточной» в Новой Каховке 6 19.03.2023, 15:04

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Сергей Москаленко

Предатель был подорван в собственном авто.

В оккупированной Новой Каховке убит глава частной охранной фирмы «Ягуар» Сергей Москаленко. Он после вторжения российской армии перешел на службу к оккупантам, выполняя для них «грязную» работу.

О ликвидации предателя сообщают источники в Новой Каховке, передает dialog.ua.

Как сообщается, Москаленко простился с жизнью, взорвавшись в собственном автомобиле.

Предатель в марте 2022 года получил от россиян должность начальника местного СИЗО, который был превращен в пыточную. Там при пособничестве Москаленко издевались над военными, ветеранами АТО, не согласными с оккупацией.

Отметим, что на Юге Украины действует обширное украинское подполье партизан, которое, среди прочих, занимается устранением российских оккупантов и их пособников.

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