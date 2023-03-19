Больше половины украинцев считают, что Лукашенко ждет Гаага 19.03.2023, 15:53

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И уверенность в неизбежности наказания для белорусского диктатора только нарастает.

Решение Международный уголовный суд в Гааге, который выдал международный ордер на арест Путина, поменяло общественное настроение в Украине.

Если в январе 2023 года 44,1% опрошенных украинцев говорили, что Путин и Лукашенко скорее смогут избежать ответственности, то в марте число таких уменьшилось до 41,5%. Об этом можно судить по результатам свежего социологического опроса, который провела компания Active Group.

Суммарное же число тех, кто считает, что Путина и Лукашенко привлекут к ответственности, увеличилось с 45% в январе до 50,1% в марте.

Как писал сайт Charter97.org, ООН обвиняет режим Лукашенко в преступлениях против человечности.

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