Больше половины украинцев считают, что Лукашенко ждет Гаага
- 19.03.2023, 15:53
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И уверенность в неизбежности наказания для белорусского диктатора только нарастает.
Решение Международный уголовный суд в Гааге, который выдал международный ордер на арест Путина, поменяло общественное настроение в Украине.
Если в январе 2023 года 44,1% опрошенных украинцев говорили, что Путин и Лукашенко скорее смогут избежать ответственности, то в марте число таких уменьшилось до 41,5%. Об этом можно судить по результатам свежего социологического опроса, который провела компания Active Group.
Суммарное же число тех, кто считает, что Путина и Лукашенко привлекут к ответственности, увеличилось с 45% в январе до 50,1% в марте.
Как писал сайт Charter97.org, ООН обвиняет режим Лукашенко в преступлениях против человечности.