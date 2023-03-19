Российский Су-27 пытался сбить украинский Bayraktar, используя уже известный маневр 19.03.2023, 20:48

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Действие происходило возле захваченного РФ Крыма.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как российский истребитель Су-27 пытался сбить украинский беспилотник Bayraktar над Черным морем.

Действие происходило возле захваченного РФ Крыма.

Обратим внимание, что пилот-оккупант с помощью самолета пытался сбить Bayraktar TB-2, используя реактивную струю.

Не исключено, что он пытался повторить маневр, похожий на тот, при котором был задет американский дрон MQ-9 Reaper.

Напомним, в интервью сайту Charter97.org украинский летчик Роман Свитан отметил, что российским истребителям явно поставили цель уничтожить американский дрон MQ-9 Reaper.

Напомним, в интервью сайту Charter97.org украинский летчик Роман Свитан отметил, что российским истребителям явно поставили цель уничтожить американский дрон MQ-9 Reaper.

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