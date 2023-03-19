Лондонская биржа металлов обнаружила на складе мешки с камнями вместо никеля 1 19.03.2023, 21:48

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Инцидент с подменой металла на складе LME произошел на фоне другого никелевого скандала.

На одном из складов Лондонской биржи металлов (LME) в Роттердаме обнаружили мешки с камнями вместо никеля, который лежал в основе нескольких контрактов. Руководство площадки аннулировало документы и предупредило владельца. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Контракты распространялись примерно на 54 тонны никеля, их стоимость составляла $1,3 млн. Это незначительная партия — примерно 0,14% от всех запасов никеля LME. Однако инцидент может пошатнуть доверие к площадке в непростое для рынка металлов время.

Руководству биржи пришлось аннулировать девять варрантов (ценная бумага, позволяющая приобрести актив по заранее оговоренной цене в определенный промежуток времени) на никель. Кому они принадлежали, не сообщается.

Склад, на котором нашли камни, принадлежит компании Access World. Это один из самых известных одобренных LME управляющих складами. До 2023 года компанией владел трейдер Glencore, а груз, в котором впоследствии обнаружили камни, был зарегистрирован на хранении под видом никеля с начала 2022 года, рассказал один из собеседников Bloomberg.

В январе 2023 года компанию Access World приобрел Global Capital Merchants. Пока непонятно был ли никель в мешках изначально и стала ли подмена результатом кражи, мошенничества или ошибки, отмечает агентство.

Варранты LME всегда были золотым стандартом качества, их рассматривали почти как денежный эквивалент, написал в LinkedIn Джон Макнамара, главный исполнительный директор Carshalton Commodities Ltd. «Что-то пошло не так на LME», — отметил он.

LME призвала других операторов складами перепроверить гарантированный никель. Руководство площадки отметило, что другие металлы, которые не допускают доставку в мешках, «не подвержены такого рода нарушениям».

Инцидент с подменой металла на складе LME произошел на фоне другого никелевого скандала. В феврале трейдер Trafigura сообщил, что стал жертвой крупного мошенничества с поставками никеля и потерял $577 млн. В 1100 контейнеров под видом металла трейдер получил углеродистую сталь, которая стоит в несколько раз дешевле. Сделку Trafigura заключала с компаниями, связанными с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой.

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