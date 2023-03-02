Российские танкисты опозорились из-за страха перед Leopard 2 6 2.03.2023, 8:42

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Военный эксперт показал фото.

Российские военнослужащие очень сильно боятся того момента, когда Вооруженные силы Украины получат немецкие танки Leopard 2.

Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в связи с этим «российские танкисты кустарно повышают защиту своих танков».

«В результате у них получаются довольно таки сумрачные изделия. Но, глядя на нынешние изделия, похоже истерия у них достигла апогея. Оккупанты в кустарных условиях устанавливают на свои танки, поверх динамической защиты, противокумулятивные решетки, в надежде на то... в надежде не совсем понятно на что, но видимо на, что-то да надеются».

Как добавил Коваленко, «страх перед Leopard 2 порождает жуткие творения примитивного «гения».

Как писал сайт Charter97.org, Польша передаст Украине еще одну партию из 10 танков Leopard 2A4, как только завершится обучение украинских военных.

Также сейчас Испания ремонтирует танки Leopard для Украины, а также готовит экипажи и бригады для их обслуживания.

И еще Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 в добавок к тем четырем, которые были обещаны ранее.

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