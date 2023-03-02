Два беспилотника атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму

Два беспилотника атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму3
- 2.03.2023, 10:03
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Взрыв прогремел в Сакском районе.
В оккупированном Крыму два беспилотника пытались атаковать воинскую часть. Это якобы произошло в Сакском районе.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на украинские и российские СМИ и Telegaram-канал «Baza».
Указано, что все это произошло в ночь на 1 марта, но сообщили об этой атаке только на сегодняшнее утро.
Сообщается, что в Сакском районе Крыма около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части.
Предполагается, что падение беспилотников произошло после работы ПВО или РЭБ Минобороны РФ, а после падения один из БПЛА взорвался.
В результате взрыва никто якобы не пострадал, а стену одного из зданий посекло осколками.