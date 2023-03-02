Два беспилотника атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму 3 2.03.2023, 10:03

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иллюстрационное фото

Взрыв прогремел в Сакском районе.

В оккупированном Крыму два беспилотника пытались атаковать воинскую часть. Это якобы произошло в Сакском районе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на украинские и российские СМИ и Telegaram-канал «Baza».

Указано, что все это произошло в ночь на 1 марта, но сообщили об этой атаке только на сегодняшнее утро.

Сообщается, что в Сакском районе Крыма около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части.

Предполагается, что падение беспилотников произошло после работы ПВО или РЭБ Минобороны РФ, а после падения один из БПЛА взорвался.

В результате взрыва никто якобы не пострадал, а стену одного из зданий посекло осколками.

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