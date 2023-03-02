Российский олигарх Дерипаска: Денег не будет уже в следующем году 11 2.03.2023, 16:09

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Бизнесмен рассказал, что в РФ бизнес трясут «как липку».

В России уже в 2024 году «не будет денег». Об этом заявил российский олигарх Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме, сообщает издание «Taйга-инфо».

«Госкапитализм — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год израсходованы, очевидно, зря. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, регулируемые конкурентной средой (помогут стране)», — сказал российский олигарх.

По его словам, «денежных средств не будет уже в следующем году». Он отметил, что Россия нуждается в иностранных инвестициях и должна обеспечить привлекательность своих рынков.

«В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес как липку», — подчеркнул Дерипаска.

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