Российский олигарх Дерипаска: Денег не будет уже в следующем году

Российский олигарх Дерипаска: Денег не будет уже в следующем году11
- 2.03.2023, 16:09
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Бизнесмен рассказал, что в РФ бизнес трясут «как липку».
В России уже в 2024 году «не будет денег». Об этом заявил российский олигарх Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме, сообщает издание «Taйга-инфо».
«Госкапитализм — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год израсходованы, очевидно, зря. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, регулируемые конкурентной средой (помогут стране)», — сказал российский олигарх.
По его словам, «денежных средств не будет уже в следующем году». Он отметил, что Россия нуждается в иностранных инвестициях и должна обеспечить привлекательность своих рынков.
«В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес как липку», — подчеркнул Дерипаска.