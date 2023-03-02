Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России 4 2.03.2023, 19:15

Нельзя купить дроны от китайских компаний DJI и Autel.

Aliexpress заблокировал продажу беспилотников для клиентов из России. Теперь на торговой площадке нельзя купить дроны от китайских компаний DJI и Autel. После перехода в магазин через карточку товара появляется сообщение об ошибке и надпись: «Такой страницы нет», передает Mash.

Помимо этого уже проданные беспилотники были ограничены в функционале. DJI удалила приложения для управления дронами из российского AppStore. На жалобы россиян в компании ответили, что больше не оказывают им свои услуги, а также не предоставляют «услуги по какой-либо военной деятельности». При этом ранее установленные сервисы продолжают работать.

Беспилотники производства DJI могут применяться в военных целях. С их помощью удалось нанести повреждения российскому самолету А-50 на военном аэродроме «Мачулищи» возле Минска. Для этого коптеры переделали в дроны-камикадзе. Каждый из них переносил заряд в 200 г взрывчатки в тротиловом эквиваленте и 200 металлических шариков для дополнительного поражения.

Известно, что Россия уже пыталась использовать продукцию с Aliexpress в военных целях, выдавая ее за собственные разработки. Так, в феврале губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о новом дроне «самолетного типа с вертикальным взлетом», якобы созданном местными инженерами. Также было продемонстрировано видео с испытаний.

Впоследствии выяснилось, что «российской новинкой» оказался беспилотник, разработанный компанией CUAV Tech, которая зарегистрирована в Китае. Его можно купить на AliExpress от $8849 до $21 699 в зависимости от комплектации.

До этого на форуме «Армия-2022» показали робота-собаку (комплекс М-81) в костюме ниндзя с прикрепленным сверху противотанковым гранатометом. Разработчик — АО «Интеллект Машин» — заявил, что робот способен стрелять и транспортировать оружие. Также его можно использовать в гражданских целях «в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментов». Несмотря на то, что корпус робота обтянули тканью, журналисты распознали в нем китайского пса-игрушку для дома, созданного компанией Unitree.

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