В Казахстане разрабатывают национальный электромобиль 7 20.03.2023, 13:26

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Его цена составит около 100 тысяч долларов.

В апреле 2022 года в Казахстане появился свой электромобильный стартап под названием Qoshcar Automotive. В переводе с казахского название Qoshcar означает «сильный, крепкий самец в стаде овец». По словам инициатора проекта Ильяса Жоламана, стартап нацелен на производство инновационных электромобилей и гибридов в ценовой категории около 100 тысяч долларов, сообщает autocentre.

Первым в модельной линейке бренда станет спортивно-люксовый хэтчбэк Qoshcar GT Vision 1. Изображения модели опубликованы на сайте проекта.

Привлекать клиентов планируют ассиметричным дизайном кузова со смещенной назад единственной пассажирской дверью с правой стороны и интерьером в стиле казахской юрты. В частности, справа от водителя нет пассажирского сиденья. Между задними кресалами находится некий биореактор для очистки воздуха.

На рынке Qoshcar GT Vision 1 планируют предложить в нескольких вариантах, от универсала для путешествий по бездорожью до родстера и Gran Tourer. Причем все это — один автомобиль, который будет модифицироваться под различные задачи. Предполагается, что сервисная служба Qoshcar сможет настраивать базовое шасси под пожелания клиентов, хоть каждый день меняя функциональность машины. Платформу для своих инновационных автомобилей планируют разработать сами или передать на аутсорсинг.

Запустить производство автомобиля-трансформера рассчитывают в ближайшие два-три года. Но есть проблема — деньги. Причем они нужны как для проектирования автомобиля, так и для строительства завода с годовым объемом производства минимум 4000 единиц.

На данном этапе стартап занят поисками 2 млн долларов на разработку и постройку первого прототипа. Параллельно создается концепт брендовой зарядной станции. В стартапе считают, что готовое решение по инфраструктуре позволит заинтересовать инвесторов.

Также Qoshcar Automotive подал заявку на регистрацию торговой марки в 30 странах. Основными рынками видят Казахстан и страны СНГ, где планируют предлагать гибридный Qoshcar GT Vision 1. Электрическую версию хэтчбека предложат в Китае, США и странах Аравийского полуострова. Кроме GT Vision 1 выпустят еще четыре разных модели. Информации о них пока нет.

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