В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе2
- 20.03.2023, 14:06
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Огонь распространился на 250 квадратных метров.
В российском Санкт-Петербурге горят складские помещения, сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Ленинградской области.
На фото и видео с места событий виден столб дыма и открытое пламя. Сообщений о жертвах и пострадавших на данный момент нет.
По данным МЧС, загорелось административное здание, огонь распространился на 250 кв. м. На месте происшествия работают 20 человек и 5 единиц техники.