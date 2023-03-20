Эксперты назвали лучшие смартфоны среднего класса «за свои деньги» 20.03.2023, 14:42

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иллюстративное фото

Не обязательно покупать самые дорогие модели, чтобы получить все необходимые возможности.

В последние годы наблюдается растущий спрос на смартфоны среднего ценового сегмента. И в этом есть смысл: в плане функциональности они мало в чем уступают дорогостоящим флагманам, и большинству пользователей нет необходимости покупать самые дорогие модели, чтобы получить все необходимые функции и возможности.

Редакция портала XDA Developer отобрала лучшие модели среднего сегмента стоимостью до $500 и выделила фаворитов в разных категориях.

Лучший Android-смартфон стоимостью до $500

По версии редакции, лучшим и универсальным среднебюджетным решением в 2023 году является Galaxy A53. Он получил 120-герцовый дисплей, квадрокамеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Кроме того, Samsung обещает до четырех лет обновлений ОС Android и пяти лет обновлений безопасности.

Если на релизе весной 2022-го смартфон стоил 449 долларов, то сегодня он подешевел до 349 долларов, что делает его еще более привлекательным вариантом. К слову, Galaxy A53 получил 6.5-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2400×1080 пикселей – это одна из лучших панелей, которые вы можете получить менее чем за 500 долларов, говориться в заметке.

При этом специалисты отметили среди минусов немного устаревший чипсет Exynos 1200, а также отсутствие записи видео в 4K 60fps.

фото Samsung

Для фото и видео

Pixel 6a – лучший смартфон для фото и видео, который можно купить менее чем за $500. Ни одно другое устройство в этом сегменте может потягаться с «гуглофоном» в плане камеры.

Также на фоне других среднебюджетных смартфонов на рынке Pixel 6a выделяется оригинальным дизайном, топовой автономностью и первоклассным софтом. Смартфон был выпущен в мае 2022 года по цене 449 долларов, но с того времени успел подешеветь до $300.

Несмотря на все свои достоинства, Pixel 6a оснащен дисплеем с частотой обновления 60 Гц, тогда как большинство телефонов в этой ценовой категории, по крайней мере, предлагает 90 Гц.

фото Google

Лучший в плане производительности

OnePlus 10T – один из самых производительных телефонов, которые сейчас можно купить по цене менее 500 долларов. Он получил топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с аккумулятором емкостью 4800 мАч и зарядкой 150 Вт – аппарат набирает 100% за 19 минут.

Единственным недостатком OnePlus 10T упоминается пластиковая рамка вокруг корпуса, а не более премиальная – металлическая.

фото OnePlus

Для фанатов стилуса

Если вы ищете смартфон со стилусом, но не хотите тратить 1500 долларов на Galaxy S23 Ultra, наиболее оптимальным вариантом будет Moto G Stylus 2022 года выпуска.

Спереди у него стоит большой 6.8-дюймовый IPS-дисплей, который отлично подходит для рисования и обеспечивает плавную частоту обновления 120 Гц. Даже если вас не волнует поддержка стилуса, это все равно отличный выбор по цене всего 249 долларов.

фото Moto

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